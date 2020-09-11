Кравчук: Минские соглашения не могут быть выполнены

Уже в момент подписания Минских соглашений было понятно, что они невыполнимы, однако их отмена в одностороннем порядке не предусмотрена международными нормами, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По его мнению, только лидеры стран "Нормандской четверки" способны решить это противоречие.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения невозможно выполнить из-за разных позиций Украины и России по вопросу проведения местных выборов на Донбассе. Об этом он сказал 11 сентября "Радио НВ".

"Во главе с [экс-президентом Украины Петром] Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять. Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. А также потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной", – поделился мнением Кравчук.

Выход из сложившейся ситуации следует искать в нормандском формате, считает первый президент Украины. Он выразил надежду, что после переговоров советников глав стран "Нормандской четверки", которые проходят сегодня в Берлине, будет проведен новый саммит с участием президентов Украины, Франции и России, а также канцлера Германии.

"Я думаю, что при соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне", – сказал Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. С украинской стороны документ согласовал пятый президент страны Порошенко.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Как говорил Кравчук, на заседании ТКГ 18–19 августа 2020 года Россия выдвинула ультиматум, заявив, что очередные местные выборы 25 октября 2020 года должны проходить по всей территории Украины, включая оккупированную.