Украинская делегация прибыла в Берлин для участия в переговорах политических советников "Нормандской четверки"

Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым 11 сентября прибыла в Берлин для участия в переговорах на уровне политических советников "Нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.
По словам члена делегации, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже.
"По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения", – сказал он и уточнил, что перемирие показало: все возможно, если есть желание.
"Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран нормандского формата", – подчеркнул Ермак.
По сообщению ТАСС, на переговоры также прибыл заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.
Встреча в нормандском формате должна была состояться 28 августа. На ней планировалось обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, а также подготовку саммита глав государств "Нормандской четверки".
25 августа "Интерфакс" сообщил об отмене встречи со ссылкой на источник в российской делегации. Собеседник агентства утверждал, что переговоры отменены "из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов и разногласий по ним со стороны Германии, Франции и Украины".
Офис президента Украины опроверг эту информацию, сообщив, что встреча перенесена в связи с командировкой представителя Франции.
После переговоров советников должна состояться встреча глав МИД "Нормандской четверки". Ожидается, что это произойдет в сентябре.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте-апреле 2020 года, однако этого не произошло.