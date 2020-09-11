Украинская делегация прибыла в Берлин для участия в переговорах политических советников "Нормандской четверки"

11 сентября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации прибыл в Берлин, где должны пройти переговоры делегаций стран – участниц нормандского формата на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе Фото: president.gov.ua

Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым 11 сентября прибыла в Берлин для участия в переговорах на уровне политических советников "Нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам члена делегации, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже.

"По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения", – сказал он и уточнил, что перемирие показало: все возможно, если есть желание.

"Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран нормандского формата", – подчеркнул Ермак.

По сообщению ТАСС, на переговоры также прибыл заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

Встреча в нормандском формате должна была состояться 28 августа. На ней планировалось обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, а также подготовку саммита глав государств "Нормандской четверки".

25 августа "Интерфакс" сообщил об отмене встречи со ссылкой на источник в российской делегации. Собеседник агентства утверждал, что переговоры отменены "из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов и разногласий по ним со стороны Германии, Франции и Украины".

Офис президента Украины опроверг эту информацию, сообщив, что встреча перенесена в связи с командировкой представителя Франции.

После переговоров советников должна состояться встреча глав МИД "Нормандской четверки". Ожидается, что это произойдет в сентябре.