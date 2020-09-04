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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главы МИД "Нормандской четверки" планируют встречу в сентябре – Кулеба

Сейчас идет активная подготовка ко встрече министров иностранных дел Украины, Франции, Германии и России, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: По состоянию на сейчас запланирована встреча советников
Кулеба: По состоянию на сейчас запланирована встреча советников
Фото: ЕРА

Министры иностранных дел "Нормандской четверки" планируют провести встречу в текущем месяце. Об этом на брифинге 4 сентября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "ГОРДОН".

"План состоит в том, чтобы министры встретились после того, как встретятся советники лидеров нормандского формата. По состоянию на сейчас встреча советников запланирована, идет активная подготовка к ней. Буквально, сидя в Верховной Раде, я время от времени отвлекался на переписку с коллегами по подготовке к этой встрече. Поэтому, как только советники встретятся, мы увидим, как пройдет эта встреча, будут ли достигнуты результаты – и я думаю, что если не произойдет на этой встрече ничего форс-мажорного, будут созданы условия и для встречи министров иностранных дел", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров также не против проведения данной встречи.

"И я, и мои немецкий и французский коллеги настроены на проведение этой встречи в сентябре. И, насколько мне сообщили мои коллеги, которых я упомянул, российский министр Сергей Лавров также не возражает против проведения такой встречи", – отметил Кулеба.

Ближайшая встреча в нормандском форме должна была состояться 28 августа. На ней планировалось обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, а также подготовку саммита глав государств "Нормандской четверки".

25 августа "Интерфакс" сообщил об отмене встречи со ссылкой на источник в российской делегации. Собеседник агентства утверждал, что переговоры отменены "из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов и разногласий по ним со стороны Германии, Франции и Украины".

Офис президента Украины отверг эту информацию, сообщив, что встреча перенесена в связи с командировкой представителя Франции. Глава ОП Андрей Ермак высказал мнение, что переговоры советников пройдут до 10 сентября.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте-апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Теги: Россия, Германия, Франция, Сергей Лавров, МИД Украины, переговоры, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, война на Донбассе
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