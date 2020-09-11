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ПОЛИТИКА

Козак заявил, что оснований для саммита в нормандском формате нет

На встрече политических советников глав государств "Нормандской четверки" не было "прорывов", достигнута договоренность продолжить консультации до конца сентября. Об этом по итогам переговоров в Берлине заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он добавил, что встреча лидеров "четверки" пока не планируется.

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Козак сказал, что вопрос проведения встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине даже не обсуждался
Козак сказал, что вопрос проведения встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине даже не обсуждался
Фото: ЕРА

Не по всем вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины в ходе переговоров политических советников глав государств "Нормандской четверки" удалось достигнуть согласованных решений, встреча лидеров стран пока не планируется. Об этом по окончании встречи в Берлине 11 сентября сказал журналистам заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Брифинг транслировал "RT на русском".

Вопрос проведения встречи лидеров стран даже не обсуждался, заявил Козак.

"Несмотря на то, что один из участников переговоров заявляет, что саммит является чуть ли не самоцелью, мы понимаем, что оснований для саммита нет", – сказал российский представитель.

По его словам, саммит "для того, чтобы поговорить", затянул бы урегулирование конфликта на неопределенное время.

До конца сентября диалог в нормандском формате продолжится на уровне советников, добавил он.

Козак также заявил об отсутствии прорывов на берлинской встрече, но подтвердил, что договоренность о режиме тишины на Донбассе будет соблюдаться.

"Те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут, безусловно, соблюдаться, будут выполняться те механизмы обеспечения прекращения огня как с одной, так и с другой стороны", – утверждает он.

Член украинской делегации, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал среди основных тем на переговорах в Берлине организацию следующего саммита лидеров "Нормандской четверки. Украинская сторона считает, что встречу надо провести как можно скорее, говорил Ермак.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Теги: Россия, Берлин, Дмитрий Козак, нормандский формат, саммит, война в Украине, режим тишины, Андрей Ермак
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