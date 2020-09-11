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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возвращение под контроль Украины оккупированной территории Донбасса может занять больше 25 лет – Резников

Полноценная реинтеграция оккупированных территорий Донбасса требует длительного времени, отметил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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Резников: Давайте будем честны. Победа в войне и полноценная реинтеграция это не одномоментные вещи
Резников: Давайте будем честны. Победа в войне и полноценная реинтеграция – это не одномоментные вещи
Фото: president.gov.ua

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью "Фактам", опубликованном 11 сентября, рассказал, что процесс реинтеграции оккупированных территорий включает в себя изменение ментальности их жителей.

"Давайте будем честны. Победа в войне и полноценная реинтеграция – это не одномоментные вещи. Когда я говорю, что возвращение под контроль Украины оккупированной территории Донбасса может занять больше 25 лет, то это прежде всего про изменение ментальности. Вспомните, как в марте 2014 года курсанты севастопольской академии имени Нахимова пели гимн [Украины] или полковник [Юлий] Мамчур с украинским флагом выводил свое подразделение. Это у людей в сердцах", – сказал Резников.

Он добавил, что в ближайшее время на контрольных пунктах въезда-выезда начнут обустраивать хабы.

"Я уже сегодня поставил задачу своим коллегам, что это будут мобильные комплексы. Фишка в том, что они не будут вмуровываться в землю и в любой момент могут быть демонтированы. Верю, что мы потом перевезем их из Станицы Луганской, Золотого, Счастья, Новотроицкого, Чонгара, Каланчака и поставим на украинско-российской границе на постоянной основе. Вот это для меня символ окончания войны. И, конечно, наличие наших флагов над всеми админзданиями, это само собой. Но это абсолютно не окончание процесса реинтеграции и восстановления Донбасса. На это уйдет много лет", – резюмировал он.

В июле президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что в хабах на КПВВ "будет все современное – от аптеки до продуктового магазина, до других административных услуг", пишет "Укринформ".

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия там ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, Алексей Резников, реинтеграция, война в Украине, война на Донбассе, КПВВ
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