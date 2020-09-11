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ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил с главой ОБСЕ ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание председателя ОБСЕ Эди Рамы на нарушение договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил Офис президента Украины.

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Зеленский в разговоре обратил внимание на нарушение договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований
Зеленский в разговоре обратил внимание на нарушение договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 11 сентября провел телефонный разговор с председателем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой с целью координации усилий по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Они обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и важные аспекты переговорного процесса в рамках нормандского формата. Зеленский обратил внимание на нарушение договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований, в частности на обстрелы украинских позиций 6-го и 10 сентября, отмечено в сообщении.

"Вчера, буквально во время моей телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. – "ГОРДОН") и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предыдущими заключалась в том, что эти были прицельными", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина 6 сентября в результате провокации незаконных вооруженных формирований понесла потери – погиб один военный ВСУ, один был ранен.

Рама поддержал усилия украинской стороны, направленные на достижение мира на Донбассе.

"Он отметил, что шаги, которые сделали украинский президент и народ в направлении достижения мира, очень мужественные. Также отметил, что сожалеет об отсутствии взаимного движения противоположной стороны в этом направлении. Премьер-министр Албании отметил, что ОБСЕ – организация беспристрастная, но не безразличная", – сообщили в ОПУ.

Собеседники отметили важность обеспечения полного, беспрепятственного доступа ОБСЕ на всю не подконтрольную Украине территорию.

Поскольку мандат ОБСЕ не ограничивается лишь Донбассом, президент Украины высказал ожидания, что мониторинговая миссия будет уделять должное внимание также ситуации на территории оккупированного Россией Крыма.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

10 сентября Минобороны заявило, что инспекция отменена из-за того, что оккупанты не были готовы к "конструктивной и основанной на здравом смысле" позиции Украины по проведению инспекции.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.

Теги: Крым, Украина, ОБСЕ, Донбасс, боевики, Владимир Зеленский, обстрелы, Шумы, СЦКК, война в Украине, Эди Рама
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