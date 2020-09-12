Режим прекращения огня на Донбассе невыгоден врагам извне и внутри Украины – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил важность поддержки режима прекращения огня на Донбассе участниками нормандского формата, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" 12 сентября.
"Мы получили бесспорную поддержку со стороны всех участников нормандского формата относительно режима прекращения огня. Он будет продолжаться, несмотря на попытки сорвать, которые были. К сожалению, он не устраивает не только наших врагов извне, но и врагов, которые противодействует этому внутри страны. Не всем нужен мир", – сказал Ермак.
Он отметил, что решение о прекращении огня было принято в рамках минского процесса и трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, а теперь получена поддержка от стран "Нормандской четверки".
"Это самый долгий срок прекращения огня в течение всей войны. Для нас это очень важно", – заявил глава ОПУ.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.
11 сентября в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.