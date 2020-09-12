Режим прекращения огня на Донбассе невыгоден врагам извне и внутри Украины – Ермак

Перемирие на Донбассе будет продолжаться, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил важность поддержки режима прекращения огня на Донбассе участниками нормандского формата, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" 12 сентября.

"Мы получили бесспорную поддержку со стороны всех участников нормандского формата относительно режима прекращения огня. Он будет продолжаться, несмотря на попытки сорвать, которые были. К сожалению, он не устраивает не только наших врагов извне, но и врагов, которые противодействует этому внутри страны. Не всем нужен мир", – сказал Ермак.

Он отметил, что решение о прекращении огня было принято в рамках минского процесса и трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, а теперь получена поддержка от стран "Нормандской четверки".

"Это самый долгий срок прекращения огня в течение всей войны. Для нас это очень важно", – заявил глава ОПУ.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

11 сентября в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.