Беспилотник ОБСЕ зафиксировал гаубицы и танки оккупантов – штаб ООС

Во время наблюдательного полета 11 сентября беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал на не подконтрольной правительству Украины территории ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebok.
"Замечено вооружение, размещенное с нарушением линии отвода. На полигоне вблизи населенного пункта Терновое Донецкой области установлено наличие четырех самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), на полигоне недалеко от Бугаевки Луганской области – 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д 30А "Лягушка", 122 мм)", – отмечено в посте.
ОБСЕ также зафиксировал вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. На полигоне вблизи Бугаевки выявлено 10 танков Т-64 и 13 зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10"). На полигоне рядом с Терновым – 23 танка (12 танков Т-64 и 11 танков Т-72).
"Приведенные факты указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня. Вооруженные формирования РФ продолжают наращивать вооружение и военную технику вблизи линии соприкосновения", – подчеркнули в штабе ООС.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.