Беспилотник ОБСЕ зафиксировал гаубицы и танки оккупантов – штаб ООС

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное по линиям отвода войск, но за пределами выделенных мест хранения. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

Во время наблюдательного полета 11 сентября беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал на не подконтрольной правительству Украины территории ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebok.

"Замечено вооружение, размещенное с нарушением линии отвода. На полигоне вблизи населенного пункта Терновое Донецкой области установлено наличие четырех самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), на полигоне недалеко от Бугаевки Луганской области – 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д 30А "Лягушка", 122 мм)", – отмечено в посте.

ОБСЕ также зафиксировал вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. На полигоне вблизи Бугаевки выявлено 10 танков Т-64 и 13 зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10"). На полигоне рядом с Терновым – 23 танка (12 танков Т-64 и 11 танков Т-72).

"Приведенные факты указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня. Вооруженные формирования РФ продолжают наращивать вооружение и военную технику вблизи линии соприкосновения", – подчеркнули в штабе ООС.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.