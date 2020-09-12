Советники "Нормандской четверки" снова встретятся в ближайшие недели

В ближайшие недели состоится новая встреча политических советников "Нормандской четверки", сообщили в Офисе президента Украины вечером 11 сентября.

Советники продолжат обсуждать на этой встрече подготовку к предстоящему берлинскому саммиту в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Сегодня после переговоров политических советников глав государств "Нормандской четверки" заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что встреча лидеров стран пока не планируется.

"Несмотря на то, что один из участников переговоров заявляет, что саммит является чуть ли не самоцелью, мы понимаем, что оснований для саммита нет", – сказал российский представитель.

Член украинской делегации, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал среди основных тем на переговорах в Берлине организацию следующего саммита лидеров "Нормандской четверки". Украинская сторона считает, что встречу надо провести как можно скорее, говорил Ермак.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.