Член украинской делегации в ТКГ Гармаш: Не думаю, что Ермак – агент ФСБ

Глава Офиса президента Андрей Ермак – менеджер, пришедший из бизнеса, а задачи по установлению мира на Донбассе ему ставит президент Владимир Зеленский. Такое мнение высказал журналист Сергей Гармаш, входящий в политическую подгруппу минских переговоров.

Действия главы Офиса президента Украины Андрея Ермака можно объяснить тем, что он пытается наилучшим образом выполнить задачу президента Владимира Зеленского – установить мир на Донбассе в том виде, в котором "мир" представляют на Банковой. Такое мнение в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 12 сентября, высказал донецкий журналист Сергей Гармаш, входящий в политическую подгруппу трехсторонней контактной группы.

"Я лично не думаю, что Ермак действительно является агентом ФСБ. Я думаю, что это просто человек, который занимался бизнесом, и по нему видно, что он очень эффективный бизнесмен. Он очень четко ставит задачи, четко требует их выполнения. Думаю, что он, как эффективный менеджер, выполняет поставленную президентом непосредственно перед ним задачу – добиться мира на Донбассе", – сказал Гармаш.

Вопросы об условиях мира следует адресовать не Ермаку, а Зеленскому, считает украинский переговорщик.

"Мое видение мира на Донбассе и видение Зеленского немного различаются. Потому что я с Донбасса, я хочу туда вернуться. И я понимаю, что тот мир, который президент видит для себя, не создает гарантий безопасности моего возвращения туда", – добавил журналист.

21 мая 2019 года Зеленский назначил юриста и кинопродюсера Ермака своим помощником. Он занимался обменом удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, в частности, ездил в РФ за украинцами во время обмена в сентябре 2019 года. 11 февраля 2020 года президент назначил Ермака главой своего офиса.

Он участвует в переговорах политических советников в нормандском формате, а также напрямую контактирует с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал об известном иностранным спецслужбам плане, якобы составленном по итогам переговоров Ермака с российской стороной. Страны, предположительно, обещают друг другу уступки.