Сивохо: Я уверен, что у Зеленского до сих пор есть большое желание установить мир. Но меняется отношение команды

Бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо считает, что давление радикальных группировок влияет на окружение президента Украины Владимира Зеленского.

Сергей Сивохо: Вокруг президента начала образовываться такая среда, которая не хочет идти по пути сопротивления Фото: Сергей Сивохо / Facebook

Украинский актер, креативный продюсер студии "Квартал 95", бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны, лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо заявил в интервью "Стране", что президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему хочет добиться мира на Донбассе, но его окружение уже не стремится к этому.

"Я уверен, что у Владимира Александровича до сих пор есть большое желание установить мир. Он не уйдет с этого трека ни в коем случае. Но меняется отношение, по-моему, команды. Когда заходили все вместе, у всех был драйв, задор, у всех начало все получаться, но потом что-то стало пробуксовывать, люди начали сдаваться некоторые. Мне так кажется. И вокруг президента начала образовываться такая среда, которая не хочет идти по пути сопротивления. Давайте, мол, свернем на более удобный путь. Мы не уйдем с главного направления, но мы пойдем вот так немножечко по удобному пути. Мне кажется, что это неправильно", – сказал Сивохо.

На вопрос журналистки, влияет ли на президента "давление радикальных группировок", Сивохо ответил, что "оно влияет на кого-то внутри окружения президента".

"Они воспринимают это как фактор опасности и пытаются спрыгнуть с темы мира. Как-то это все загладить. Но черт побери, а тему 73% избирателей никто не принимает во внимание? Им, получается, тоже нужно выходить на улицу, как эти неприятные люди, и вытворять такие же беззаконные вещи? Как им напомнить о себе?" – сказал экс-советник секретаря СНБО.

Сивохо презентовал Национальную платформу примирения и единства 12 марта в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве. На презентацию пришли представители партии "Национальный корпус", ветераны полка "Азов" и пытались сорвать мероприятие.

Полиция задержала 15 участников конфликта и начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Трем участникам конфликта избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и личного обязательства.

После этих событий Сивохо уволили из СНБО. Комментируя свою отставку, актер сказал, что "клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса".