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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский переговорщик Гармаш об инспекции в Шумах: Появление российского генерала на позициях ВСУ нам бы не повредило

Проблемой для украинской армии и общества было не предполагавшееся участие в инспекции позиций ВСУ генерал-майора Руслана Вахитова, а попытки привлечь к патрулированию боевиков "ЛДНР". Это легитимизировало бы российских марионеток, считает журналист Сергей Гармаш, который участвует в работе трехсторонней контактной группы.

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Гармаш: На линии разграничения бывают разные договоренности. Даже за сигаретами сходить на ту сторону в магазин
Гармаш: На линии разграничения бывают разные договоренности. Даже за сигаретами сходить на ту сторону в магазин
Фото: Сергей Гармаш / Facebook

Российский генерал Руслан Вахитов должен был участвовать в инспекции укреплений Вооруженных сил Украины в районе Шумов Донецкой области, без него Украине не было смысла соглашаться на патрулирование. Проблему составляло намерение привлечь к инспекции боевиков, сказал в интервью "Радіо Свобода" донецкий журналист Сергей Гармаш, входящий в политическую подгруппу трехсторонней контактной группы.

"Для нас Россия – сторона конфликта. Если там появляется российский генерал, то для нас это понятно. И мы этим себе никак не вредим, мы не легитимизируем ОРДЛО как субъекты. А вот когда там появляются представители так называемых "ЛНР" и "ДНР", то это уже субъективизация. Это плохо. А генералы российские пусть разговаривают с нашими. Они и раньше говорили с нашими в Совместном центре по контролю и координации", – заявил журналист.

Он подчеркнул, что опасения в обществе и в армии вызывали попытки путем инспекции в Шумах признать наличие у боевиков политического статуса, а не сам контакт с ними.

"Военные, находящиеся непосредственно на линии разграничения, так или иначе друг с другом могут контактировать. Я знаю, что бывают разные договоренности. И, простите, за сигаретами сходить на ту сторону в магазин, может быть такое. Это неформально. А вот когда государство на уровне Офиса президента признает субъектность марионеток – это уже опасно", – отметил Гармаш.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собирались обстрелять эти позиции.

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что Россию в ходе инспекции должен представлять генерал-майор Вахитов. "Человек, который ликвидирует генерал-майора вооруженных сил РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров – участников "инспектирования" позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почет и уважение в истории Украины", – написал он.

10 сентября Минобороны Украины заявило, что инспекция отменена из-за того, что оккупанты не были готовы к "конструктивной и основанной на здравом смысле" позиции Украины.

11 сентября глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук выразил надежду, что инспекция украинских позиций под Шумами может пройти через несколько дней.

Теги: ОБСЕ, Юрий Бутусов, Сергей Гармаш, ДНР, патрулирование, ВСУ, Шумы, война в Украине, Офис президента Украины
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