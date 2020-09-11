Боевики хотели инспектировать Шумы со своей атрибутикой и фотографироваться с украинскими военными – СМИ

Российская Федерация и боевики подконтрольной ей "ДНР" сорвали совместную с ОБСЕ инспекцию возле поселка Шумы Донецкой области, запланированную на 10 сентября, выставив Украине невыполнимые требования.

Боевики на Донбассе не согласились на "зеркальную" инспекцию своих позиций Фото: ЕРА

Боевики так называемой "ДНР" с российскими кураторами хотели 10 сентября инспектировать украинские позиции возле поселка Шумы в Донецкой области со своими шевронами и прочей атрибутикой. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник, близкий к переговорному процессу.

Украинская сторона резко возражала против такого порядка.

"Они бы сфотографировали наших солдат вместе с боевиками и потом говорили бы на нормандской встрече: вот, посмотрите, украинцы вместе с дээнэровцами стоят общаются, все в порядке, между ними начался контакт", – заявил источник.

В конечном итоге инспектирование не состоялось.

Также украинская сторона предлагала провести "зеркальную" инспекцию позиций боевиков, но ответа не получила.

По словам источника издания, Украина составила перечень из десятка позиций боевиков вдоль линии разграничения, где точно проводилось дополнительное инженерное оборудование, запрещенное условиями перемирия.

"Мы хотели показать и доказать, в том числе нашим партнерам по нормандскому формату, что мы как раз выполняем все условия, а противник – не выполняет... И, конечно, хотели простимулировать французов и немцев оказать давление на РФ, заставить их выполнять договоренности", – уточнил собеседник журналистов.