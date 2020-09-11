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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики хотели инспектировать Шумы со своей атрибутикой и фотографироваться с украинскими военными – СМИ

Российская Федерация и боевики подконтрольной ей "ДНР" сорвали совместную с ОБСЕ инспекцию возле поселка Шумы Донецкой области, запланированную на 10 сентября, выставив Украине невыполнимые требования.

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Боевики на Донбассе не согласились на "зеркальную" инспекцию своих позиций
Боевики на Донбассе не согласились на "зеркальную" инспекцию своих позиций
Фото: ЕРА

Боевики так называемой "ДНР" с российскими кураторами хотели 10 сентября инспектировать украинские позиции возле поселка Шумы в Донецкой области со своими шевронами и прочей атрибутикой. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник, близкий к переговорному процессу.

Украинская сторона резко возражала против такого порядка.

"Они бы сфотографировали наших солдат вместе с боевиками и потом говорили бы на нормандской встрече: вот, посмотрите, украинцы вместе с дээнэровцами стоят общаются, все в порядке, между ними начался контакт", – заявил источник.

В конечном итоге инспектирование не состоялось.

Также украинская сторона предлагала провести "зеркальную" инспекцию позиций боевиков, но ответа не получила.

По словам источника издания, Украина составила перечень из десятка позиций боевиков вдоль линии разграничения, где точно проводилось дополнительное инженерное оборудование, запрещенное условиями перемирия.

"Мы хотели показать и доказать, в том числе нашим партнерам по нормандскому формату, что мы как раз выполняем все условия, а противник – не выполняет... И, конечно, хотели простимулировать французов и немцев оказать давление на РФ, заставить их выполнять договоренности", – уточнил собеседник журналистов.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

10 сентября Минобороны заявило, что инспекция отменена из-за того, что оккупанты не были готовы к "конструктивной и основанной на здравом смысле" позиции Украины по проведению инспекции.

В этот же день боевики обстреляли из стрелкового оружия позиции Вооруженных сил Украины возле Шумов.

11 сентября глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук выразил надежду, что инспекция украинских позиций под Шумами может пройти через несколько дней.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Донбасс, боевики, ДНР, Шумы, война в Украине, война на Донбассе
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