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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки боевики на Донбассе совершили три провокации – штаб ООС

14 сентября боевики дважды открывали неприцельный огонь на линии разграничения в Донецкой области, они также запускали беспилотник на территорию, контролируемую украинскими военными. Об этом сообщили в штабе ООС.

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С 27 июля на Донбассе действует режим полного прекращения огня
С 27 июля на Донбассе действует режим полного прекращения огня
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы вблизи Авдеевки и Марьинки. На этих участках задокументирован неприцельный огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины ответный огонь не открывали", – говорится в сообщении. 

В районе населенного пункта Пищевик был обнаружен вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения. В штабе отметили, что работа беспилотника была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы.

С начала новых суток на всех участках фронта соблюдается режим тишины.

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22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: провокации, Марьинка, перемирие, Авдеевка, беспилотники, режим тишины, операция Объединенных сил, ООС
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