ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Приазовье боевики во время перемирия минируют территорию и проводят разведку – СМИ

Во время перемирия в Приазовье активизировались боевики так называемой "ДНР". Об этом говорится в выпуске ТСН от 16 сентября на телеканале "1+1".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во время режима тишины украинские бойцы регулярно фиксируют провокации со стороны боевиков
Во время режима тишины украинские бойцы регулярно фиксируют провокации со стороны боевиков
Скриншот: tsn.ua

Пророссийские боевики в Приазовье дистанционно устанавливают мины и пытаются подобраться ближе к позициям украинских военных. Об этом говорится в выпуске ТСН от 16 сентября на телеканале "1+1".

Кроме того, сепаратисты стреляют из автоматов в сторону укреплений ВСУ.

Провокации со стороны противника украинские морские пехотинцы, которые несут службу в Приазовье, отмечают ежедневно – фиксируют прицельную стрельбу боевиков из автоматов, а также попытки вражеских разведчиков подобраться ближе к украинским позициям.

При этом военнослужащие ВСУ режим тишины соблюдают неукоснительно, но говорят, что в случае реальной угрозы дадут адекватный ответ противнику.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

15 сентября во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Он получил ранения средней степени тяжести. Также в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, сепаратисты, Приазовье, боевики, перемирие, разведчики, ВСУ, война в Украине, война на Донбассе, мины, режим тишины, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Должно быть не все равно". Костромичева рассказала, как следит за фигурой
"Должно быть не все равно". Костромичева рассказала, как следит за фигурой
Разрушительница стереотипов. alyona alyona снялась в рекламе нижнего белья. Фото
Разрушительница стереотипов. alyona alyona снялась в рекламе нижнего белья. Фото
Уизерспун с бокалом в руках устроила танцы
Уизерспун с бокалом в руках устроила танцы
"Две булочки в духовке". Белла и беременная Джиджи Хадид показали животы
"Две булочки в духовке". Белла и беременная Джиджи Хадид показали животы
Рязанова после смерти сына: Люди говорят: "Встретимся там"… Я теперь не уверена...
Рязанова после смерти сына: Люди говорят: "Встретимся там"… Я теперь не уверена...
  "У каждого должна быть своя территория". Королева рассказала, чем мудрая женщина отличается от глупой
  "У каждого должна быть своя территория". Королева рассказала, чем мудрая женщина отличается от глупой
"Не знаю, что делать". Помощница Седоковой обанкротила певицу, спуская ее деньги в казино
"Не знаю, что делать". Помощница Седоковой обанкротила певицу, спуская ее деньги в казино
Жена Бабкина в странной позе рассказала о достижениях лета
Жена Бабкина в странной позе рассказала о достижениях лета
"Сладкий ангел". Хадид отправилась на конюшню
"Сладкий ангел". Хадид отправилась на конюшню
Бывшая жена рэпера Сереги: В нашей семье насилие было. Он избивал меня
Бывшая жена рэпера Сереги: В нашей семье насилие было. Он избивал меня
"Потрясающе", "Классные сиськи". Кардашян позировала сидя на коленях
"Потрясающе", "Классные сиськи". Кардашян позировала сидя на коленях
22-летняя супруга Комарова стала ведущей утренней рубрики на ICTV
22-летняя супруга Комарова стала ведущей утренней рубрики на ICTV
Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле
Глава миграционной службы проводит отпуск с новой пассией в Стамбуле
Горбачева назвала причины, из-за которых потеряла ребенка
Горбачева назвала причины, из-за которых потеряла ребенка
  "Там, де ти". Федишин выпустила клип. Видео
  "Там, де ти". Федишин выпустила клип. Видео
"Только любовь". Monatik показал, как проводит с женой отпуск в Турции
"Только любовь". Monatik показал, как проводит с женой отпуск в Турции
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
"Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS