В Приазовье боевики во время перемирия минируют территорию и проводят разведку – СМИ

Пророссийские боевики в Приазовье дистанционно устанавливают мины и пытаются подобраться ближе к позициям украинских военных. Об этом говорится в выпуске ТСН от 16 сентября на телеканале "1+1".
Кроме того, сепаратисты стреляют из автоматов в сторону укреплений ВСУ.
Провокации со стороны противника украинские морские пехотинцы, которые несут службу в Приазовье, отмечают ежедневно – фиксируют прицельную стрельбу боевиков из автоматов, а также попытки вражеских разведчиков подобраться ближе к украинским позициям.
При этом военнослужащие ВСУ режим тишины соблюдают неукоснительно, но говорят, что в случае реальной угрозы дадут адекватный ответ противнику.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.
15 сентября во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Он получил ранения средней степени тяжести. Также в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.