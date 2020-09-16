В Приазовье боевики во время перемирия минируют территорию и проводят разведку – СМИ

Во время перемирия в Приазовье активизировались боевики так называемой "ДНР". Об этом говорится в выпуске ТСН от 16 сентября на телеканале "1+1".

Во время режима тишины украинские бойцы регулярно фиксируют провокации со стороны боевиков Скриншот: tsn.ua

Пророссийские боевики в Приазовье дистанционно устанавливают мины и пытаются подобраться ближе к позициям украинских военных. Об этом говорится в выпуске ТСН от 16 сентября на телеканале "1+1".

Кроме того, сепаратисты стреляют из автоматов в сторону укреплений ВСУ.

Провокации со стороны противника украинские морские пехотинцы, которые несут службу в Приазовье, отмечают ежедневно – фиксируют прицельную стрельбу боевиков из автоматов, а также попытки вражеских разведчиков подобраться ближе к украинским позициям.

При этом военнослужащие ВСУ режим тишины соблюдают неукоснительно, но говорят, что в случае реальной угрозы дадут адекватный ответ противнику.