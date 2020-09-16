На Донбассе с начала суток погиб один украинский военный – штаб ООС

За сутки, 15 сентября, на Донбассе трое украинских военных пострадали в результате взрывов.

За прошедшие сутки, 15 сентября, боевики трижды нарушали режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, режим прекращения огня боевики нарушили вблизи населенного пункта Причепиловка Луганской области. В сторону украинских позиций враг совершил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

В то же время в районе временно оккупированного населенного пункта Калиновое Донецкой области боевики осуществляли инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений у Попасной. А недалеко от населенного пункта Водяное (Донецкая область) обнаружен пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Он получил ранения средней степени тяжести. Также в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

Всех раненых доставили в лечебные учреждения, их состояние – стабильное и удовлетворительное.

С начала текущих суток, 16 сентября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Екатериновка (Донецкая область) вооруженные подразделения Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате выстрела нет.

Однако вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского Луганской области погиб один военнослужащий. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.