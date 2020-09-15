В штабе ООС отметили, что российские оккупанты не выполняют условия режима прекращения огня на Донбассе и открыто пренебрегают "шатким мирным процессом".

ОБСЕ фиксирует появление на Донбассе новых траншей и укреплений боевиков. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 14 сентября, сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил.

В СММ ОБСЕ отметили, что во время выполнения наблюдательных полетов беспилотников миссии был зафиксирован ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, на не подконтрольной Украине территории представители ОБСЕ заметили проведение инженерных работ по созданию новых и укреплению имеющихся позиций боевиков.

11 сентября в населенном пункте Зайцево Донецкой области впервые была зафиксирована 40-метровая траншея, которая начинается со двора частного дома. А возле Лозового отмечено укрепление имеющейся позиции.

12 сентября вблизи населенного пункта Молодежное Луганской области миссия ОБСЕ обнаружила новую траншею длиной 5 метров, рядом с которой была куча угля.

13 сентября вблизи Докучаевска Донецкой области возле блокпоста боевиков наблюдатели миссии увидели свежую 10-метровую траншею и бункер за блокпостом.

"Вооруженные формирования РФ и в дальнейшем систематически не выполняют условия режима прекращения огня, в который раз обустраивая фортификационные сооружения, и открыто пренебрегают шатким мирным процессом", – подчеркнули в штабе ООС.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.