Боевики на Донбассе два дня подряд запускали беспилотники на украинскую территорию

Пророссийсие боевики на Донбассе запускали беспилотники типа Mavic в районе населенных пунктов Водяное и Пищевик.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 14-го и 15 сентября боевики два раза запустили беспилотники. Украинские военнослужащие полностью соблюдали режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

По информации штаба, 15 сентября в районе населенного пункта Водяное пролетел беспилотник боевиков типа Mavic и пересек линию разграничения.

"Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – рассказали в штабе украинских военных.

Боевики также запускали беспилотник 14 сентября в районе населенного пункта Пищевик, который пересек линию разграничения.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе 22 июля согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках ТКГ в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).