Кравчук заставил Грызлова признать, что ОРДЛО – это территория Украины – СМИ

16 сентября глава украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук потребовал извинений от уполномоченного представителя Российской Федерации Бориса Грызлова за слова о временно оккупированных частях Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) как об "отдельной территории".
Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.
По информации собеседника издания, слова Грызлова об "автономии" ОРДЛО во время заседания рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности вызвали жесткую реакцию со стороны Кравчука.
Он подчеркнул, что подобные заявления противоречат нормам международного права, международным договорам Украины, Конституции Украины, нормам ООН и ОБСЕ, позиции стран нормандского формата, в том числе и России.
ОРДЛО — это территория Украины, и такой всегда останется, заявил глава украинской делегации.
По информации источника, Грызлову пришлось признать, что ОРДЛО — это украинская территория и Минские договоренности призваны восстановить территориальную целостность Украины.
Кравчук добавил, что Украина стремится к восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, выполняла и будет выполнять все решения и договоренности ТКГ о прекращении огня.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.
11 сентября 2020 года в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.