Кравчук заставил Грызлова признать, что ОРДЛО – это территория Украины – СМИ

На заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 16 сентября представитель Российской Федерации Борис Грызлов заявил, что ОРДЛО – это "отдельная территория". Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

16 сентября глава украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук потребовал извинений от уполномоченного представителя Российской Федерации Бориса Грызлова за слова о временно оккупированных частях Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) как об "отдельной территории".

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

По информации собеседника издания, слова Грызлова об "автономии" ОРДЛО во время заседания рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности вызвали жесткую реакцию со стороны Кравчука.

Он подчеркнул, что подобные заявления противоречат нормам международного права, международным договорам Украины, Конституции Украины, нормам ООН и ОБСЕ, позиции стран нормандского формата, в том числе и России.

ОРДЛО — это территория Украины, и такой всегда останется, заявил глава украинской делегации.

По информации источника, Грызлову пришлось признать, что ОРДЛО — это украинская территория и Минские договоренности призваны восстановить территориальную целостность Украины.

Кравчук добавил, что Украина стремится к восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, выполняла и будет выполнять все решения и договоренности ТКГ о прекращении огня.