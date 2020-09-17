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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Работа политической подгруппы ТКГ заблокирована – Гармаш

Советники глав стран "Нормандской четверки" на последней встрече ни о чем не договорились. Об этом заявил член трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

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Гармаш сообщил, что работа политической подгруппы ТКГ и обмен пленными заблокированы
Гармаш сообщил, что работа политической подгруппы ТКГ и обмен пленными заблокированы
Фото: Sergiy Garmash / Facebook

Боевики настаивают на пересмотре постановления Верховной Рады Украины о проведении местных выборов, поэтому работа политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ), как и процесс обмена пленными, заблокированы.

Об этом на своей странице в Facebook заявил член ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

"Несмотря на массу конспирологических теорий насчет неких тайных договоренностей на последней встрече Н4, сегодняшнее заседание минской ТКГ позволяет смело говорить, что ни о чем глобальном там не договорились. Потому что ничего не изменилось в ТКГ: работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована. Обмен пленными – тоже. Причина все та же – постановление ВР Украины о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие с Минскими соглашениями. Россия по-прежнему делает вид, что она – наблюдатель", – сообщил он.

https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/2758229857610479

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В пункте 4 сказано, что местные выборы на оккупированных территориях не состоятся из-за невозможности их организации; они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. 

19 августа экс-президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.

11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, переговоры, Сергей Гармаш, Минские соглашения, нормандский формат, местные выборы, война в Украине, война на Донбассе, ТКГ
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