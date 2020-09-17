"Каждое слово имеет вес". Кравчук рассказал, как заставил Грызлова признать ОРДЛО частью Украины

Представитель Российской Федерации Борис Грызлов на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе заявил, что не подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей – "это территория, которая принадлежит ОРДЛО", рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Он сообщил, что попросил Грызлова извиниться за "неточность".

Кравчук: Грызлов вынужден был в конце концов сказать, что он имел в виду, что это территория, не контролируемая Украиной Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Во время переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представитель Российской Федерации Борис Грызлов вынужден был сказать, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей – территория Украины, не подконтрольная Киеву.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире канала "Украина 24" вечером 16 сентября.

"Грызлов, отвечая на вопрос членов видеоконференции, обратился к украинским делегациям, что, мол, вы задаете вопросы, но это вопросы ОРДЛО, потому что это территория, которая принадлежит ОРДЛО. Конечно, я не мог не отреагировать. Я попросил Грызлова извиниться за такую неточность, потому что это украинская территория, она признана всеми международными документами, кстати, и президентом Российской Федерации. Господин Грызлов вынужден был в конце концов сказать, что он имел в виду, что это территория, не контролируемая Украиной. Я говорю: тут каждое слово имеет вес – временно неконтролируемая. Но это не территория ОРДЛО, а территория Украины", – сказал Кравчук.

По его словам, вопрос после дискуссии был снят, а стороны "пришли к общей точке зрения".

"Мы не можем не реагировать на любой острый вопрос, который возникает, но реакция должна быть документально подтверждена и объективна", – добавил Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Первый президент Украины Кравчук возглавляет украинскую делегацию в ТКГ с 30 июля.