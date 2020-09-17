Грызлов обвинил Украину в выходе из соглашения о перемирии на Донбассе

Отказ Украины от инспекции позиций ВСУ на Донбассе означает, что комплекс мер по прекращению огня придется согласовывать заново, заявил руководитель российской делегации Борис Грызлов. Его украинский коллега Леонид Кравчук утверждал, что участники ТКГ констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, введенного 27 июля.

Грызлов утверждает, что отказ Украины от совместной инспекции позиций ВСУ "только подтверждает наличие нарушений" Фото: ЕРА

На заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за прекращением огня, которое было подписано 22 июля. Об этом заявил руководитель российской делегации в ТКГ Борис Грызлов, сообщает ТАСС.

По его словам, украинская сторона сегодня снова отказалась от совместной инспекции позиций Вооруженных сил Украины, что "только подтверждает наличие нарушений".

По мнению Грызлова, фактически этот отказ означает выход Украины из соглашения о перемирии от 22 июля, и весь комплекс дополнительных мер "придется обсуждать заново".

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук утверждал, что 16 сентября участники ТКГ констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, несмотря на "отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований".

22 июля трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. 6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собирались обстрелять эти позиции.

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе Шумов, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

10 сентября Минобороны Украины заявило, что инспекция отменена из-за того, что оккупанты не были готовы к "конструктивной и основанной на здравом смысле" позиции Украины. В министерстве и Офисе президента Украины сообщили, что Киев получил от боевиков большое количество новых требований и претензий, которые противоречат друг другу и нарушают достигнутые ранее договоренности.

11 сентября Кравчук выражал надежду, что инспекция украинских позиций под Шумами может пройти через несколько дней.