О новой встрече лидеров стран "Нормандской четверки" говорить преждевременно – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча глав государств в нормандском формате может состояться только после выполнения всех договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече в Париже.

Песков не знает, состоится ли встреча глав стран "Нормандской четверки" до конца нынешнего года Фото: ЕРА

О проведении нового саммита в нормандском формате говорить пока рано. Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Саммит может состояться только при условии выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече "Нормандской четверки" в Париже, сказал он.

Представитель Кремля особо отметил, что о новой встрече лидеров стран "Нормандской четверки" пока говорить преждевременно.

При этом он отметил, что констатировать, что процесс урегулирования конфликта на Донбассе сдвинулся с мертвой точки, пока нельзя. Для этого нужно выполнить предыдущие договоренности.

На вопрос, может ли саммит состояться до конца года, Песков ответить затруднился.