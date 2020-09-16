В МИД России заявили, что оснований для проведения нормандского саммита пока нет. Украина требует разъяснений

Замглавы министерства иностранных дел России Андрей Руденко назвал неправдивым заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что лидеры стран "Нормандской четверки" подтверждают готовность ко встрече. Если слова Руденко – четкий сигнал того, что Кремль не заинтересован в проведении саммита, это ставит под сомнение настроенность РФ урегулировать конфликт на Донбассе, подчеркнули в Министерстве иностранных дел Украины.

Украина требует объяснений по поводу заявления замглавы министерства иностранных дел России Андрея Руденко, который 15 сентября сказал, что пока оснований для проведения саммита лидеров стран "Нормандской четверки" нет. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном накануне вечером.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Австрию говорил о принципиальном согласии сторон на проведение саммита.

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", во время брифинга в Австрии Зеленский сказал: "Будет встреча. Я знаю, не могу обещать, но, мне кажется, в течение 10 дней – должна быть, верю в это или надеемся – будет еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров "Нормандской четверки". По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность ко встрече".

Руденко в комментарии "РИА Новости" назвал неправдивым заявление Зеленского. Он отметил, что на переговорах советников лидеров стран нормандского формата 11 сентября представитель РФ на переговорах Дмитрий Козак "четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет".

В МИД Украины назвали комментарий Руденко "недостаточно дипломатическим и несколько эмоциональным".

"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт. Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам нормандского формата, так и международному сообществу", – подчеркивается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

11 сентября 2020 года в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.