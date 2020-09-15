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Зеленский: Желательно в ближайшее время закончить войну, вернуть людей домой и наши территории

Украина не верит, что на Донбассе не будут продолжаться провокации, но делает все, чтобы не было погибших, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский (справа): Украина потеряла 14 тыс. своих граждан в войне на востоке страны
Зеленский (справа): Украина потеряла 14 тыс. своих граждан в войне на востоке страны
Фото: president.gov.ua

Продвижение к прекращению войны на Донбассе невозможно без переговоров в нормандском формате. Об этом 15 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вену, сообщила пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, встреча советников "Нормандской четверки", состоявшаяся 11 сентября, была важной, без нее невозможна встреча в нормандском формате на высшем уровне, а следовательно, невозможно и продвижение к прекращению войны на востоке Украины.

"Для нас важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими человеческими потерями, с возвращением наших территорий. Желательно в ближайшее время закончить эту войну, вернуть людей домой и вернуть наши территории", – сказал президент.

Он подчеркнул, что без прекращения огня невозможен диалог.

"Мы не верим, что не будет провокаций, но мы делаем все, чтобы не было погибших", – отметил Зеленский.

Президент Украины также сказал, что Украина потеряла 14 тыс. своих граждан на востоке страны.

С 15-го по 16 сентября Зеленский находится с визитом в Австрии. Это его первый зарубежный визит с начала пандемии коронавируса. В рамках визита он встретится со своим коллегой Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой, а также примет участие в работе экономического форума.

11 сентября в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Теги: Украина, Австрия, Донбасс, переговоры, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине
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