Зеленский: Желательно в ближайшее время закончить войну, вернуть людей домой и наши территории

Украина не верит, что на Донбассе не будут продолжаться провокации, но делает все, чтобы не было погибших, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Продвижение к прекращению войны на Донбассе невозможно без переговоров в нормандском формате. Об этом 15 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вену, сообщила пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, встреча советников "Нормандской четверки", состоявшаяся 11 сентября, была важной, без нее невозможна встреча в нормандском формате на высшем уровне, а следовательно, невозможно и продвижение к прекращению войны на востоке Украины.

"Для нас важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими человеческими потерями, с возвращением наших территорий. Желательно в ближайшее время закончить эту войну, вернуть людей домой и вернуть наши территории", – сказал президент.

Он подчеркнул, что без прекращения огня невозможен диалог.

"Мы не верим, что не будет провокаций, но мы делаем все, чтобы не было погибших", – отметил Зеленский.

Президент Украины также сказал, что Украина потеряла 14 тыс. своих граждан на востоке страны.

С 15-го по 16 сентября Зеленский находится с визитом в Австрии. Это его первый зарубежный визит с начала пандемии коронавируса. В рамках визита он встретится со своим коллегой Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой, а также примет участие в работе экономического форума.

11 сентября в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.