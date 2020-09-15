Президент Австрии назвал конфликт в Украине "открытой раной в центре Европы"

Война на Донбассе является проблемой всей Европы. Об этом сказал федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 сентября, передает корреспондент "ГОРДОН".
"Мы говорили [с Зеленским] долгое время о ситуации на востоке Украины и о Крыме. Этот конфликт – это открытая рана в центре Европы", – заявил он.
Австрийский президент отметил мирные инициативы украинского коллеги по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Очень радует, что наконец-то режим прекращения огня действительно соблюдается в большинстве своем", – сказал он и подчеркнул, что полная реализация Минских соглашений является ключом к разрешению конфликта в Украине.
"ОБСЕ предлагает для этого соответствующую платформу для диалога", – уточнил он.
С 15-го по 16 сентября Зеленский находится с визитом в Австрии. Это его первый зарубежный визит с начала пандемии коронавируса. В рамках визита он встретится со своим коллегой Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой, а также примет участие в работе экономического форума.
В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.