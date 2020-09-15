Президент Австрии назвал конфликт в Украине "открытой раной в центре Европы"

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что приветствует мирные инициативы президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.

Война на Донбассе является проблемой всей Европы. Об этом сказал федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 сентября, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Мы говорили [с Зеленским] долгое время о ситуации на востоке Украины и о Крыме. Этот конфликт – это открытая рана в центре Европы", – заявил он.

Австрийский президент отметил мирные инициативы украинского коллеги по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Очень радует, что наконец-то режим прекращения огня действительно соблюдается в большинстве своем", – сказал он и подчеркнул, что полная реализация Минских соглашений является ключом к разрешению конфликта в Украине.

"ОБСЕ предлагает для этого соответствующую платформу для диалога", – уточнил он.