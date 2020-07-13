Макрон подтвердил свой визит в Киев – посол Франции в Украине

Франция проводит подготовку официального визита президента Эммануэля Макрона в Украину, точная дата пока не известна, об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Дата визита Макрона в Киев не известна, планам может помешать пандемия коронавируса Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил желание приехать с визитом в Украину по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, об этом сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщает "Укрінформ" 13 июля.

По его словам, Макрон планирует приехать в Украину в ближайшее время, но точная дата визита не определена.

"Вопрос о конкретных возможных сроках прорабатывается, но в условиях коронакризиса, который несколько нарушает планы, более точно говорить трудно", – отметил дипломат.

По информации "Укрінформ", визит Макрона в Украину обсуждали в Париже руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник Президента Франции Эмманюэль Бонн.