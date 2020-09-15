Зеленский: О каких-то отношениях с Путиным говорить еще рано

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить о каких-то отношениях с президентом России Владимиром Путиным еще рано, но начало диалога уже есть. Об этом он сказал 15 сентября во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

Отношения Украины с Россией были утрачены в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начала агрессию на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом 15 сентября, передает корреспондент "ГОРДОН".

Он уточнил, что сейчас наблюдается начало диалога между странами.

"Мы начали говорить. Это сложнее, чем мы думали. Результат есть – установление режима тишины, возвращение из плена 140 украинцев, однако говорить о каких-либо отношениях с Путиным еще рано", – подчеркнул Зеленский.

С 15-го по 16 сентября Зеленский находится с визитом в Австрии. Это его первый зарубежный визит с начала пандемии коронавируса. В рамках визита он встретится со своим коллегой Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой, а также примет участие в работе экономического форума.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.