Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата

Власти Австрии заподозрили российского дипломата в промышленном шпионаже на высокотехнологичном предприятии, сообщает Kronen Zeitung.

В МИД Австрии сообщили, что поведение дипломата противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях Фото: depositphotos.com

Власти Австрии впервые объявили российского дипломата персоной нон грата и высылают его из страны. Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

Как отмечает СМИ, россиянина заподозрили в промышленном шпионаже на высокотехнологичном предприятии, он должен уехать из страны до 1 сентября.

На россиянина вышли через гражданина Австрии, который заявил, что шпионил под его руководством, выяснили журналисты. Сам дипломат сослался на свой дипломатический иммунитет и отказался от каких-либо заявлений.

Информацию о том, что россиянина высылают из Австрии, агентству ТАСС подтвердили в министерстве иностранных дел Австрии. Представитель ведомства сообщил, что поведение дипломата противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В посольстве России в Австрии уже отреагировали на это событие. В комментарии "РИА Новости" в ведомстве отметили, что "зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать".