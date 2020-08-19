МИД Норвегии высылает из страны российского дипломата из-за шпионского скандала

Российский дипломат, который встречался с предполагаемым российским шпионом, арестованным норвежской полицейской службой безопасности 17 августа, должен в течение 72 часов покинуть страну.

В Норвегии разгорается шпионский скандал с участием российской дипломатической службы Фото: pixabay.com

Из-за шпионского скандала МИД Норвегии 19 августа принял решение выслать из страны российского дипломата. Он должен покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

Фамилия дипломата не называется, однако известно, что он работал в торговой секции посольства России.

Начальник отдела коммуникаций министерства иностранных дел Норвегии Труде Маасайде уточнила, что посла Российской Федерации в Норвегии вызвали в данное министерство и сообщили, что данный дипломат отныне является персоной нон грата, поскольку выполнял действия, несовместимые с его ролью и статусом.

Издание сообщает, что МИД Норвегии принял решение о депортации после того, как задержанный ранее предполагаемый российский шпион Харшарн Сингх Татгар заявил на допросе, что передал информацию и получил деньги от российского дипломата.