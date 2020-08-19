МИД Норвегии высылает из страны российского дипломата из-за шпионского скандала

Из-за шпионского скандала МИД Норвегии 19 августа принял решение выслать из страны российского дипломата. Он должен покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.
Фамилия дипломата не называется, однако известно, что он работал в торговой секции посольства России.
Начальник отдела коммуникаций министерства иностранных дел Норвегии Труде Маасайде уточнила, что посла Российской Федерации в Норвегии вызвали в данное министерство и сообщили, что данный дипломат отныне является персоной нон грата, поскольку выполнял действия, несовместимые с его ролью и статусом.
Издание сообщает, что МИД Норвегии принял решение о депортации после того, как задержанный ранее предполагаемый российский шпион Харшарн Сингх Татгар заявил на допросе, что передал информацию и получил деньги от российского дипломата.
Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже. Мужчину обвинили в передаче иностранному государству информации, которая может нанести вред основным национальным интересам.
Мужчину задержали в субботу, 15 августа, в одном из ресторанов Осло.
Задержанного предварительно арестовали на четыре недели. Его адвокат сказал, что задержанный отрицает обвинения в свой адрес, но намерен сотрудничать с полицией.