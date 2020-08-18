Полиция Норвегии сообщила о задержании предполагаемого российского шпиона

Подданного Норвегии задержали в одном из ресторанов Осло. Полицейская служба безопасности подозревает задержанного в шпионаже в пользу России.

Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии сообщила о задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России. Сотрудника консалтинговой компании, подданного Норвегии, обвинили в том, что он встречался с офицером российских спецслужб и передавал ему секретную информацию, сказано в сообщении ПСБ 17 августа в Twitter.

Мужчину задержали в субботу, 15 августа, в одном из ресторанов Осло.

"Этот человек обвиняется в передаче иностранному государству информации, которая может нанести вред основным национальным интересам", – рассказали в ПСБ.

PST pågrep lørdag 15. august en norsk borger i Oslo. Mannen er siktet for å ha overlevert informasjon til fremmed stat som kan skade grunnleggende nasjonale interesser, § 123 og § 124. Han blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag 17. august kl 1500. — PST (@PSTnorge) August 17, 2020

В сообщении уточнили, что сотрудника консалтинговой компании должны были доставить в окружной суд Осло в понедельник, 17 августа.

По данным Norway Today, задержанного предварительно арестовали на четыре недели. Его адвокат сказал, что задержанный отрицает обвинения в свой адрес, но намерен сотрудничать с полицией.

Мужчине предъявили обвинение по статьям 123 и 124 Уголовного кодекса Норвегии.

"Нарушение статьи 123 может быть наказано штрафом или тюремным заключением на срок до трех лет, а нарушение статьи 124 может быть наказано лишением свободы на срок до 15 лет", – сообщило издание.