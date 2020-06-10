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В Австрии зачитали приговор офицеру за шпионаж в пользу России

За работу на российскую разведку австрийского отставного офицера приговорили к трем годам лишения свободы.

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Австрийский военный сотрудничал с разведкой РФ 25 лет, утверждает следствие
Австрийский военный сотрудничал с разведкой РФ 25 лет, утверждает следствие
Фото: ЕРА

Вечером 9 июня Зальцбургский окружной суд Австрии озвучил приговор по делу 71-летнего полковника австрийской армии в отставке, которого обвиняли в передаче секретных данных российской разведке. Об этом сообщает издание Krone.

Бывшего офицера приговорили к трем годам заключения по трем статьям обвинения: действия в ущерб Австрии, предательство государственных интересов и преднамеренное раскрытие военных секретов.

Решение принял суд присяжных.

По данным следствия, обвиняемый работал на российскую разведку в течение 25 лет, используя шпионское оборудование и получив за содействие €220 тыс.

После суда осужденного освободили в связи с тем, что он уже отбыл половину срока заключения.

9 ноября 2018 года СМИ сообщили, что в Австрии разоблачили и задержали российского шпиона.

По версии прокуратуры Зальцбурга, офицер Мартин М. работал на российскую разведку с 1993 года. Он передавал своему связному информацию о задачах военно-воздушных и сухопутных сил, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также о многих высокопоставленных военнослужащих Австрии.

Предполагаемый связной из ГРУ гражданин России Игорь Зайцев объявлен в международный розыск.

Теги: Россия, Австрия, шпионаж, разведка, приговор, военнослужащий, обвинение, присяжные, суд, суд присяжных
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