Омбудсмен РФ заявила, что с ней не обсуждали вопрос обмена американца Уилана, осужденного за шпионаж, на россиян Бута и Ярошенко

Уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что вопрос возвращения осужденных в США российских граждан Виктора Бута и Константина Ярошенко прорабатывается, но с ней официально не обсуждался их обмен на гражданина США Пола Уилана, которого в РФ приговорили к тюремному сроку за шпионаж.

Как сообщает "Интерфакс", переговоры о возвращении Бута и Ярошенко еще не закончены, их содержание держится в секрете.

Бут в 2012 году осужден в США на 25 лет по обвинению в торговле оружием и поддержке терроризма. Ярошенко в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в наркоторговле.

Американец Пол Уилан в 2020 году был приговорен к 16 годам колонии в России. Российские власти обвинили его в шпионаже.