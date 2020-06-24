Омбудсмен РФ заявила, что с ней не обсуждали вопрос обмена американца Уилана, осужденного за шпионаж, на россиян Бута и Ярошенко

Как сообщает "Интерфакс", переговоры о возвращении Бута и Ярошенко еще не закончены, их содержание держится в секрете.
Бут в 2012 году осужден в США на 25 лет по обвинению в торговле оружием и поддержке терроризма. Ярошенко в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в наркоторговле.
Американец Пол Уилан в 2020 году был приговорен к 16 годам колонии в России. Российские власти обвинили его в шпионаже.
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