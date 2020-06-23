Осужденный в РФ за шпионаж американец решил не обжаловать приговор

Об этом в комментарии российскому агентству "Интерфакс" сообщил адвокат американца Владимир Жеребенков.
Защитник добавил, что Уилан надеется, что "в ближайшее время он будет обменян на россиян, которые осуждены в Соединенных Штатах".
По словам Жеребенкова, приговор гражданину США вступит в силу 26 июня.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".