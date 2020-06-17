Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Россия и США обсуждают обмен американца Уилана, приговоренного в РФ к 16 годам тюрьмы – СМИ

Гражданина США Пола Уилана суд в Москве признал виновным в шпионаже. По информации "Интерфакса", страны вступили в диалог об обмене осужденного на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые отбывают длительные сроки заключения в Штатах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Уилана в РФ признали шпионом
Уилана в РФ признали шпионом
Фото: ЕРА

Обмен осужденного в России американца Пола Уилана на осужденных в США россиян обсуждается, наиболее вероятной схемой является взаимное помилование президентами. Об этом 17 июня сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Окончательное решение пока не принято, сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в данный момент дискутируется возможность обмена Уилана сразу на двух россиян – Виктора Бута и Константина Ярошенко.

В посольстве США в Москве, комментируя эту информацию, напомнили, что посол Джон Салливан 15 июня пообещал добиваться не обмена, а правосудия для Уилана.

15 июня Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Гособвинение просило для Уилана 18 лет колонии. Американец назвал приговор политическим и заявил, что будет его обжаловать.

Уилана задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" в декабре 2018 года. Все это время он находился в СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, бывший американский морской пехотинец получил от действующего сотрудника ФСБ флешку с секретными данными о российских спецслужбах. Уилан заявил, что флешку ему подбросили.

МИД РФ в 2019 году предлагал США обменяться заключенными, упоминая в том числе Уилана.

Бут был арестован 6 марта 2008 года в Бангкоке, после двухлетней тяжбы выдан в США и в ноябре 2011 года осужден на 25 лет нью-йоркскими присяжными за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК. Срок Бут отбывает в городе Мэрион в Иллинойсе.

Ярошенко приговорен американским судом к 20 годам тюрьмы за сговор с целью доставки крупной партии кокаина в США. Он находится в тюрьме "Форт-Дикс" в штате Нью-Джерси.

Теги: Россия, США, Виктор Бут, помилование, Джон Салливан, Пол Уилан, обмен удерживаемыми лицами, Константин Ярошенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Украинская модель Полканова объявила о беременности
Украинская модель Полканова объявила о беременности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS