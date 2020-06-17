Россия и США обсуждают обмен американца Уилана, приговоренного в РФ к 16 годам тюрьмы – СМИ

Гражданина США Пола Уилана суд в Москве признал виновным в шпионаже. По информации "Интерфакса", страны вступили в диалог об обмене осужденного на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые отбывают длительные сроки заключения в Штатах.

Обмен осужденного в России американца Пола Уилана на осужденных в США россиян обсуждается, наиболее вероятной схемой является взаимное помилование президентами. Об этом 17 июня сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Окончательное решение пока не принято, сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в данный момент дискутируется возможность обмена Уилана сразу на двух россиян – Виктора Бута и Константина Ярошенко.

В посольстве США в Москве, комментируя эту информацию, напомнили, что посол Джон Салливан 15 июня пообещал добиваться не обмена, а правосудия для Уилана.

15 июня Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Гособвинение просило для Уилана 18 лет колонии. Американец назвал приговор политическим и заявил, что будет его обжаловать.

Уилана задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" в декабре 2018 года. Все это время он находился в СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, бывший американский морской пехотинец получил от действующего сотрудника ФСБ флешку с секретными данными о российских спецслужбах. Уилан заявил, что флешку ему подбросили.

МИД РФ в 2019 году предлагал США обменяться заключенными, упоминая в том числе Уилана.

Бут был арестован 6 марта 2008 года в Бангкоке, после двухлетней тяжбы выдан в США и в ноябре 2011 года осужден на 25 лет нью-йоркскими присяжными за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК. Срок Бут отбывает в городе Мэрион в Иллинойсе.

Ярошенко приговорен американским судом к 20 годам тюрьмы за сговор с целью доставки крупной партии кокаина в США. Он находится в тюрьме "Форт-Дикс" в штате Нью-Джерси.