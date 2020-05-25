Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Обвиняемого в шпионаже американца Уилана хотят посадить в России на 18 лет

ФСБ задержала американца Пола Уилана в 2018 году. Правоохранительные органы считают, что он работал на разведку США. Окончательный приговор Уилану вынесут 15 июня.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пол Уилан в последнем слове просил оправдать его
Пол Уилан в последнем слове просил оправдать его
Фото: EPA

Российские прокуроры запросили в суде Москвы 18 лет тюремного заключения в качестве наказания для американца Пола Уилана, которого судят по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил "Интерфакс".

Гражданин США в последнем слове просил оправдать его в связи с невиновностью. Защита также настаивала на оправдании. Приговор будет оглашен 15 июня.

28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве по подозрению в ведении шпионской деятельности. 3 января 2019 года Уилану предъявили обвинение, он находится под стражей.

Издание "Росбалт" утверждало, что Уилан был задержан при получении флешки с секретным списком сотрудников спецслужб РФ.

У уроженца Канады Уилана несколько гражданств, в том числе британское и ирландское.

Теги: Россия, США, Москва, шпионаж, ФСБ, Пол Уилан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена рэпера Сереги: Дети души во мне не чаяли, а сейчас боятся подойти. Старший сын отказался выходить
Жена рэпера Сереги: Дети души во мне не чаяли, а сейчас боятся подойти. Старший сын отказался выходить
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS