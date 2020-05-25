Обвиняемого в шпионаже американца Уилана хотят посадить в России на 18 лет

ФСБ задержала американца Пола Уилана в 2018 году. Правоохранительные органы считают, что он работал на разведку США. Окончательный приговор Уилану вынесут 15 июня.

Пол Уилан в последнем слове просил оправдать его Фото: EPA

Российские прокуроры запросили в суде Москвы 18 лет тюремного заключения в качестве наказания для американца Пола Уилана, которого судят по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил "Интерфакс".

Гражданин США в последнем слове просил оправдать его в связи с невиновностью. Защита также настаивала на оправдании. Приговор будет оглашен 15 июня.

28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве по подозрению в ведении шпионской деятельности. 3 января 2019 года Уилану предъявили обвинение, он находится под стражей.

Издание "Росбалт" утверждало, что Уилан был задержан при получении флешки с секретным списком сотрудников спецслужб РФ.

У уроженца Канады Уилана несколько гражданств, в том числе британское и ирландское.