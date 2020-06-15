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Российский суд приговорил к 16 годам колонии обвиняемого в шпионаже американца Уилана

Мосгорсуд признал бывшего американского пехотинца Пола Уилана виновным в шпионаже – в 2018 году, по версии следствия, он получил флешку с секретными данными от сотрудника ФСБ РФ. Американец назвал приговор политическим.

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Уилан заявил, что будет обжаловать приговор суда
Уилан заявил, что будет обжаловать приговор суда
Фото: EPA

15 июня Мосгорсуд признал американца Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима, сообщило издание "Коммерсантъ".

Гособвинение просило для Уилана 18 лет колонии

Американец назвал приговор политическим и заявил, что будет его обжаловать.

"Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача – преодолеть телефонное правосудие", – сказал Уилан.

Американец толком не успел ответить, когда его спросили, понятен ли ему приговор. Судья по сути не стал его дослушивать, отметила "Немецкая волна"

Уилан является гражданином четырех стран: США, Канады, Великобритании и Ирландии. Его задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" в декабре 2018 года. Все это время он находился в СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, бывший американский пехотинец получил от действующего сотрудника ФСБ флешку с секретными данными о российских спецслужбах. Уилан заявил, что флешку ему подбросили.

МИД РФ предлагал США обменяться заключенными, в том числе Уиланом. Российские дипломаты заявили, что Москва, в частности, заинтересована в возвращении на родину отбывающего наказание в США россиянина Константина Ярошенко. В 2011 году его приговорили к 20 годам тюрьмы за сговор с целью доставки крупной партии кокаина в США.

Пол Уилан родился в Оттаве в 1970 году, но еще в детстве переехал в США. Его родители – британцы. У Пола Уилана есть брат-близнец Дэвид. В 19942008 годах Пол Уилан служил в морской пехоте США. Его уволили из армии по дискредитирующим обстоятельствам, уличив в причастности к нескольким случаям хищений. После увольнения из армии работал в охранном агентстве Kelly Security Services, затем в компании BorgWarner, которая занимается поставками автомобильных запчастей и комплектующих (на момент задержания он оставался ее сотрудником).

Дэвид Уилан рассказал, что его брат любил Россию и посещал ее. В декабре 2018 года в российскую столицу он прибыл на свадьбу сослуживца, который женился на россиянке.

Теги: Россия, США, шпионаж, ФСБ, Лефортово, Пол Уилан
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