Осужденного в РФ за шпионаж американца Уилана этапировали в колонию

Американец Пол Уилан, которого российский суд приговорил к 16 годам лишения свободы, будет отбывать наказание в колонии строгого режима в Мордовии.

Гражданина США, бывшего морпеха Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже, этапировали в Мордовию для отбывания наказания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на брата Уилана Дэвида.

По его словам, эту информацию он получил от дипломатов Великобритании. Уилана доставили в колонию 1 августа.

20 дней американец будет находиться на карантине, после чего переведен в исправительную колонию.

15 июня Мосгорсуд признал Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Гособвинение просило для Уилана 18 лет колонии. Американец назвал приговор политическим и заявил, что будет его обжаловать.

Уилана задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" в декабре 2018 года. Все это время он находился в СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, бывший американский морской пехотинец получил от действующего сотрудника ФСБ флешку с секретными данными о российских спецслужбах. Уилан заявил, что флешку ему подбросили.

МИД РФ предлагал США обменяться заключенными, в том числе Уиланом. Российские дипломаты заявили, что Москва, в частности, заинтересована в возвращении на родину отбывающего наказание в США россиянина Константина Ярошенко. В 2011 году его приговорили к 20 годам тюрьмы за сговор с целью доставки крупной партии кокаина в США.

В 1994–2008 годах Пол Уилан служил в морской пехоте США. Его уволили из армии по дискредитирующим обстоятельствам, уличив в причастности к нескольким случаям хищений. После увольнения из армии работал в охранном агентстве Kelly Security Services, затем в компании BorgWarner, которая занимается поставками автомобильных запчастей и комплектующих (на момент задержания он оставался ее сотрудником). В российскую столицу он прибыл на свадьбу сослуживца, который женился на россиянке.