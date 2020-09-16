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Президент Австрии: Не вижу связи между строительством "Северного потока – 2" и отравлением Навального

Строительство газопровода "Северный поток – 2" – это коммерческий вопрос между партнерами, заявил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен и призвал не связывать его с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Нав

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Ван дер Беллен: Конечно, покушение на господина Навального не может пройти мимо без комментариев
Ван дер Беллен: Конечно, покушение на господина Навального не может пройти мимо без комментариев
Фото: president.gov.ua

Вопросы отравления российского оппозиционера Алексея Навального и строительство газопровода "Северный поток – 2" не имеют между собой связи. Такое мнение озвучил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 сентября в Вене, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Конечно, покушение на господина Навального не может пройти мимо без комментариев... Но лично я, подчеркиваю – лично я, не вижу связи между строительством "Северного потока – 2" и отравлением Навального", – сказал он.

По мнению Ван дер Беллена, газопровод "Северный поток – 2" – это коммерческий проект, который имеет политический аспект.

"Мы понимаем чувствительность этого вопроса, но это коммерческий вопрос между партнерами... Такой тип вопросов решается в Европе, а не в Вашингтоне", – сказал он.

Федеральный президент Австрии напомнил, что Россия более 50 лет поставляет газ в Австрию и это положительный опыт сотрудничества.

Что касается дела об отравлении Навального, не стоит делать преждевременных выводов, пока оно не расследовано до конца, считает Ван дер Беллен.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – около €9,9 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики"Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на новые угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода.

11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.

Теги: Газпром, Россия, Украина, санкции, Алексей Навальный, Австрия, газопровод, Северный поток, Европа, Александер Ван дер Беллен, российский газ, отравление Навального
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