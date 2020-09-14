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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Украинская делегация вернулась с бесспорной поддержкой со стороны всех участников нормандской встречи

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что одним из самых важных результатов встречи советников глав государств "Нормандской четверки" было то, что впервые за последние годы там были представители ОБСЕ – Хайди Грау и Халит Чевик.

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Среди других важных результатов переговоров Ермак назвал договоренность допустить Красный Крест к удерживаемым лицам
Среди других важных результатов переговоров Ермак назвал договоренность допустить Красный Крест к удерживаемым лицам
Фото: president.gov.ua

Среди главных итогов встречи советников глав государств "Нормандской четверки" в Берлине 11 сентября было подтверждение поддержки Украины со стороны западных партнеров. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил 13 сентября в интервью телеканалу "Украина".

"Самым важным я считаю, что украинская делегация вернулась с абсолютно бесспорной поддержкой со стороны всех участников нормандской встречи режима тишины, который, как вы знаете, длился шесть недель. Но, действительно, были попытки его сорвать. У нас есть, к сожалению, погибший военный, было несколько провокаций. Но мы вернулись с тем, что он продолжается", – подчеркнул глава Офиса президента.

По его мнению, вторым важным моментом было то, что впервые за последние годы на встрече советников были представители ОБСЕ – Хайди Грау и Халит Чевик.

"Это значит, что сотрудничество и координация между двумя форматами – минским и нормандским – будут еще более плодотворными и эффективными", – отметил Ермак.

Среди других важных результатов переговоров в Берлине он назвал договоренность допустить Красный Крест к удерживаемым лицам.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

На новой встрече в нормандском формате, которая планировалась на 28 августа, должны были обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, однако 25 августа стало известно об отмене встречи "из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов и разногласий по ним со стороны Германии, Франции и Украины".

11 сентября в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.

Теги: нормандский формат, война в Украине, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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