Из-за неконструктивной позиции РФ инспекция в Шумах невозможна – представитель Украины в ОБСЕ

Россия отказалась соблюдать достигнутые договоренности и работать "на основе здравого смысла" с целью подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии столкновения на Донбассе. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Из-за неконструктивной позиции России проведение совместного инспектирования в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области невозможно. Об этом 16 сентября во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, сообщает "Укринформ".

"Из-за отказа России соблюдать достигнутые договоренности и работать на основе здравого смысла с целью подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии столкновения инспектирование в районе поселка Шумы не может быть проведено", – сказал он.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собирались обстрелять эти позиции.

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

10 сентября Минобороны Украины заявило, что инспекция отменена из-за того, что оккупанты не были готовы к "конструктивной и основанной на здравом смысле" позиции Украины. В министерстве и Офисе президента Украины сообщили, что Киев получил от боевиков большое количество новых требований и претензий, которые противоречат друг другу и нарушают достигнутые ранее договоренности.

11 сентября глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук выразил надежду, что инспекция украинских позиций под Шумами может пройти через несколько дней.