Что сейчас с Кернесом и сможет ли он участвовать в выборах мэра Харькова?

Что с Кернесом

Мэр Харькова Геннадий Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага

14 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента и харьковской мэрии написало, что у него диагностировали COVID-19 и он якобы находится в коме.

По данным СМИ, Кернес заболел в первых числах сентября, позже был госпитализирован и по состоянию на 14 сентября был в 17-й больнице с двусторонним воспалением легких. При этом источники не указали, является ли кома искусственной или это следствие тяжелого течения заболевания.

О госпитализации Кернеса стало известно 14 сентября. Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Директор департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко 14 сентября сообщил Общественному, что Кернес находится на больничном, но не стал разглашать диагноз. Позже в харьковском горсовете опровергли сообщения, что Кернес в коме.

"Горсовет связывает распространение заведомо ложной информации с обострением амбиций "не слишком удачных" политиков. Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе", – заявили в мэрии.

Первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов в интервью Общественному также опроверг информацию о критическом состоянии мэра.

"По моему мнению, это одна из избирательных технологий. Ничего подобного и близко нет. Поэтому я вас очень прошу: дайте объективную оценку. Никто ни в какой не в коме... Я сегодня общался, абсолютно с человеком все нормально, человек лечится", – сказал он.

15 сентября Сидоренко подтвердил, что Кернес госпитализирован с COVID-19.

"Вчера был вызван в 17-ю больницу, где он находится – мы это подтверждаем, – и общался с Геннадием Адольфовичем, который очень много и очень громко смеялся над тем, что было распространено в интернете. Он просил меня лично встретиться с вами, чтобы опровергнуть все эти фейки. Он все читает, все видит, [...] просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких", – сказал Сидоренко.

По его словам, "ни о какой коме или отеке мозга речь не идет". Врачи оценивали состояние Кернеса как стабильно тяжелое, он не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сидоренко уточнил, что городской голова находится в больнице с 10 сентября.

15 сентября Кернес написал в Facebook, что уверен в скором выздоровлении.

"Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам. В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку", – заявил он.

Издание LB.ua писало, что у Кернеса на фоне коронавируса обострились хронические болезни, которые появились после попытки покушения на него в 2014 году.

16 сентября ZN.UA, ссылаясь на источники в близком окружении Кернеса, заявило, что у него на фоне коронавируса якобы произошел инсульт, который вызвал нарушение речи "и не только".

Пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская в комментарии изданию "ГОРДОН" напомнила о конфиденциальности информации о состоянии здоровья.

"Состояние здоровья и диагноз – это личная информация и врачебная тайна", – сказала она, но не привела других подробностей.

Издание Kharkiv Today писало днем 16 сентября, что на медицинских консилиумах приняли решение о необходимости транспортировки Кернеса за границу. На фоне основного заболевания Кернеса, который с 2014 года прикован к инвалидному креслу, лечение COVID-19 было затруднено, сказал источник издания. СМИ утверждало, что мэр был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, что требует особых условий перевозки.

Фото: suspilne.media

В ночь на 16 сентября Кернеса перевезли в Германию на том же самолете, который после отравления российского оппозиционера Алексея Навального транспортировал его из Омска в немецкую клинику "Шарите".

Утром 17 сентября бизнесмен Павел Фукс написал, что ему удалось пообщаться Кернесом, и подтвердил, что тот прилетел на лечение в Берлин.

"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите". Состояние тяжелое, но он в сознании – обменялись парой слов с ним по видеосвязи", – заявил Фукс.

Днем 17 сентября Сидоренко сообщил, что Кернеса доставили в Германию в "противоковидной капсуле".

"Доставлен он был не на аппарате искусственной вентиляции легких, а на другом аппарате, который называется аппарат высокопотоковой подачи кислорода. Он был в сознании и находится в сознании сейчас. Сам Кернес не хотел оставлять Украину и лететь на лечение в Германию, но под давлением родных и близких согласился", – сказал он.

По словам Сидоренко, сейчас врачи "Шарите" обследуют харьковского мэра и будут назначать дальнейшее лечение. Он отметил, что во вторник состояние Кернеса ухудшилось.

"Ухудшение врачи связывают с ранением, которое Геннадий Кернес получил 28 апреля 2014 года... Это не вопрос COVID-19. Как бороться с COVID-19, харьковские врачи знают. На фоне коронавируса и воспаления легких пошли обострения старых ранений, а ранения были очень тяжелые", – сказал он.

Фото: EPA

"Все слухи о коме, отеке мозга, инсульте являются не более, чем фейками", – добавил он.

Сидоренко отметил, что жизни Кернеса ничего не угрожает.

Сможет ли Кернес участвовать в выборах?

Кернес в июне заявлял в интервью "Украинской правде", что пойдет на выборы со своей партией.

"Мы пойдем на выборы самостоятельно, нашим "Блоком Кернеса – успешный Харьков". Я думаю, моя команда достаточно сделала, чтобы иметь успех. Я сам тоже пойду на выборы", – сказал он.

Местные выборы состоятся 25 октября. Согласно календарному плану (.docx), выдвижение кандидатов проходит с 15 по 24 сентября.

В Избирательном кодексе указано, что пакет документов для регистрации кандидата на пост городского головы, выдвинутого организацией партии, в избирком подает уполномоченный представитель партии. Этот пакет, в частности, должен содержать и заявление от кандидата о согласии баллотироваться.

Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Городские и областные конференции "Блока Кернеса – успешный Харьков", на которых, вероятно, должны выдвинуть кандидатов, запланированы на 22 сентября.

"У "Блока Кернеса – успешный Харьков" нет другого кандидата, кроме Геннадия Кернеса", – подчеркнул на пресс-конференции 17 сентября Сидоренко.