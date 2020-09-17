В Вооруженных силах Украины за сутки выявили 72 новых случая COVID-19

За время пандемии в Вооруженных силах Украины от коронавирусной инфекции выздоровели 1683 человека, восемь военнослужащих умерли.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 17 сентября COVID-19 болеют 656 человек, на изоляции находятся 789 человек, об этом сообщило в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

У 209 военнослужащих срок изоляция закончится в ближайшие трое суток. Всего за время пандемии выздоровели 1683 человека, восемь умерли. За прошедшие сутки зарегистрировано 72 новых случая COVID-19, отмечено в сообщении.

По данным командования медсил ВСУ, в больницах находятся 14 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На лечении дома под наблюдением медиков – 58 человек: в Киевской области – 28 военнослужащих и пять работников ВСУ, во Львовской области – девять военнослужащих, в Одесской области – 10 военнослужащих и один работник ВСУ, в Херсонской области – двое военнослужащих, в Тернопольской и Винницкой области – по одному военнослужащему, в Ивано-Франковской области – один работник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

По состоянию на 17 сентября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 166 244 человека, 3400 из них умерли, 73 913 выздоровели. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (18 449), Львовской (17 664) и Харьковской (13 915) областях.