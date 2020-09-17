В Киевской области 25 школ перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19, закрыли на карантин 11 детсадов

Среди учителей и учеников в Киевской области зафиксировали 190 случаев заболевания COVID-19. В детских садах коронавирусом заразились 21 взрослый и один ребенок, рассказали в Киевской ОГА.

В Киевской области из-за коронавируса полностью перевели на дистанционную форму обучения 25 школ, на карантин закрыли 11 детских садов из 686 действующих. Об этом сообщили в Киевской ОГА 16 сентября.

В указанных школах обучается 11 140 учеников. Среди педагогов и учеников вместе зафиксировано 190 случаев заболевания COVID-19. Коронавирусом в детских садах заразились 21 взрослый и один ребенок. Лица, контактировавшие с ними, проходят ПЦР-тесты, сообщили в администрации.

Заместитель главы Киевской ОГА Олег Торкунов уточнил, что на самоизоляции находится 90 классов в 57 учебных заведениях, это 2945 учащихся.

По данным ОГА, 16 сентября после двухнедельной изоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 3584 новых случая заражения коронавирусом. Это новый антирекорд. Предыдущий был зафиксирован 11 сентября – 3144 случая.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 166 244. За последние 24 часа от инфекции скончалось 60 человек. Выздоровело уже 73 913 пациентов, из них 1589 – за последние сутки. Продолжает болеть 88 931 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 17 сентября коронавирусом в мире заразилось более 29,8 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 940,7 тыс. человек, выздоровело 20,3 млн.