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В Украине побит антирекорд по летальным исходам от COVID-19, крымских татар в РФ приговорили к длительным срокам заключения. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 16 сентября.

Ключевые новости среды
Ключевые новости среды
Фото: depositphotos.com; graty.me

Пандемия COVID-19

В Украине зафиксировано рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки – 76. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3340.

Новое о карантинных зонах

Кабмин Украины изменил правила включения регионов в "красную" эпидемическую зону. Теперь в нее будут включать области в случае загруженности больничных коек более чем на 75%, а также пятикратного превышения средней по стране заболеваемости COVID-19.

Лечение Кернеса

СМИ и соцсети сообщают, что мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого диагностирована коронавирусная инфекция, специальным медицинским бортом вывезли на лечение в Германию.

Новая роль Марины Порошенко

Бывшая первая леди Марина Порошенко возглавит список "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет.

Рейтинг Зеленского

Нынешнего главу Украинского государства Владимира Зеленского готовы поддержать на выборах 29% среди тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании. Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг". Впервые после выборов президента 2019 года рейтинг Зеленского ниже, чем его результат в первом туре (30,2%).

ГБР и захват Крыма

Государственное бюро расследований заявило, что установлены пять причин, которые привели к захвату Россией в 2014 году Крымского полуострова.

Конституционный Суд снова занят делом НАБУ

Конституционный Суд Украины признал не соответствующими Конституции положения закона о наделении президента Украины полномочиями создавать Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ.

Ситуация с хасидами

Кабмин Украины решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, где скопились группы паломников, намеревающихся попасть в Умань на празднование Рош а-Шана.

Приговор по делу "Хизб ут-Тахрир"

Предполагаемым участникам "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" в России присудили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: 110 лет на семерых. Одного обвиняемого, Эрнеса Аметова, оправдали.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за такого решения суда.

В Японии новый премьер

Есихидэ Суга сменил Синдзо Абэ на должности главы японского правительства.

Теги: Германия, Крым, Геннадий Кернес, Япония, Конституционный Суд, крымские татары, Марина Порошенко, карантин, хасиды, Синдзо Абэ, антирекорд, лечение, НАБУ, Хизб ут-Тахрир, Есихидэ Суга, ГБР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, Эрнес Аметов
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