В Украине побит антирекорд по летальным исходам от COVID-19, крымских татар в РФ приговорили к длительным срокам заключения. Главное за день

Пандемия COVID-19
В Украине зафиксировано рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки – 76. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3340.
Новое о карантинных зонах
Кабмин Украины изменил правила включения регионов в "красную" эпидемическую зону. Теперь в нее будут включать области в случае загруженности больничных коек более чем на 75%, а также пятикратного превышения средней по стране заболеваемости COVID-19.
Лечение Кернеса
СМИ и соцсети сообщают, что мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого диагностирована коронавирусная инфекция, специальным медицинским бортом вывезли на лечение в Германию.
Новая роль Марины Порошенко
Бывшая первая леди Марина Порошенко возглавит список "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет.
Рейтинг Зеленского
Нынешнего главу Украинского государства Владимира Зеленского готовы поддержать на выборах 29% среди тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании. Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг". Впервые после выборов президента 2019 года рейтинг Зеленского ниже, чем его результат в первом туре (30,2%).
ГБР и захват Крыма
Государственное бюро расследований заявило, что установлены пять причин, которые привели к захвату Россией в 2014 году Крымского полуострова.
Конституционный Суд снова занят делом НАБУ
Конституционный Суд Украины признал не соответствующими Конституции положения закона о наделении президента Украины полномочиями создавать Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ.
Ситуация с хасидами
Кабмин Украины решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, где скопились группы паломников, намеревающихся попасть в Умань на празднование Рош а-Шана.
Приговор по делу "Хизб ут-Тахрир"
Предполагаемым участникам "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" в России присудили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: 110 лет на семерых. Одного обвиняемого, Эрнеса Аметова, оправдали.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за такого решения суда.
В Японии новый премьер
Есихидэ Суга сменил Синдзо Абэ на должности главы японского правительства.