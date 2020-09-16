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Никаких препятствий работе НАБУ решение КС не создает – представитель президента в суде

Решение Конституционного Суда Украины, который признал не соответствующими Конституции положения закона о наделении президента Украины полномочиями создавать Национальное антикоррупционное бюро, не имеет ретроспективной силы. На момент формирования НАБУ и назначения его руководителя все происходило законно, заявил представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский.

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Конституционный Суд Украины признал не соответствующими Конституции положения закона о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ
Конституционный Суд Украины признал не соответствующими Конституции положения закона о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Никаких препятствий работе Национального антикоррупционного бюро Украины решение, принятое 16 сентября Конституционным Судом относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины о НАБУ, не создает. Такое заявление сделал представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщило Общественное.

"Решение КСУ не имеет ретроспективной силы. На момент формирования НАБУ и назначения его головы все происходило законно. И бюро будет продолжать работу в обычном порядке к изменению закона и назначения нового председателя", – отметил Вениславский.

По его словам, решение КС касается исключительно части полномочий президента в назначении председателя НАБУ и формировании ряда дополнительных комиссий.

"Фактически КСУ не сообщил ничего кардинально нового, а по сути, конкретизировал и расширил свое решение о конституционности назначения директором НАБУ Артема Сытника от 28 августа", – подчеркнул представитель президента.

Вениславский прокомментировал возможную обеспокоенность международных партнеров Украины из-за решения КСУ.

"Острую реакцию международных партнеров может вызвать системное вмешательство или препятствование работе НАБУ. В Украине есть политические группы, которые демонстрируют подобные стремления. Но решение КСУ никаким образом не препятствует работе НАБУ и не имеет никакого отношения к делам, которые расследуются в бюро", – считает Вениславский.

Он считает, что в решении КСУ нет ничего неожиданного.

"Еще в 2015 году с объективной конституционной точки зрения было очевидно, что принятый тогда закон о НАБУ не соответствует Конституции в ряде моментов, касающихся полномочий президента", – заверил Вениславский.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ. 

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

16 сентября Конституционный Суд Украины признал не соответствующими Конституции положения закона о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ.

Теги: Конституционный Суд, антикоррупционное бюро, законодательство, Артем Сытник, Федор Вениславский
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