Сытник остается директором НАБУ – заявление бюро

Факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность директора НАБУ Артема Сытника не прекращает его полномочий, говорится в заявлении ведомства.

Артем Сытник, как и положено по закону, продолжает выполнять свои полномочия в должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, ведомство работает в штатном режиме. Об этом говорится в датированном 31 августа заявлении НАБУ в связи с признанием неконституционным указа президента о назначении Сытника директором.

"Впервые в истории Украины Конституционный Суд рассмотрел по существу вопрос конституционности акта индивидуального действия, вопреки предыдущей многолетней судебной практике. Однако факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий директора НАБУ или любого другого лица, назначенного главой государства, и не означает автоматического его увольнения", – заявили в бюро.

В то же время решение Конституционного Суда ставит под угрозу возможность назначения нового директора НАБУ, отмечается в заявлении.

"Чтобы устранить этот риск, нужно урегулировать вопрос в законодательном поле, с обязательным сохранением гарантий независимости института, ключевым элементом которой является особая процедура назначения и снятия директора с должности. Национальное бюро готово присоединиться к приведению законодательства в соответствие Основному закону", – подчеркнули в НАБУ.

Полномочия директора прекращаются в связи с истечением срока полномочий или со смертью. Его нельзя уволить, а указ президента Украины о назначении не может быть отменен, настаивают в бюро.

"Любое другое решение будет выглядеть сомнительно и предоставит возможность для дальнейшего обжалования в суде как незаконное. Нет правовых оснований и для того, чтобы определять временно исполняющего полномочия директора, ведь сам директор Нацбюро не находится ни на больничном, ни в отпуске и не отсутствовал на рабочем месте по другим законным основаниям", – говорится в сообщении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в Конституционный Суд поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за рамки своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

При этом судьи подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

В Офисе президента подчеркнули, что Конституционный Суд дал оценку управленческим решениям относительно кадровых назначений, а не качеству работы НАБУ.

Бюро назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.