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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупанты впервые вынесли оправдательный приговор по делу "Хизб ут-Тахрир"

В России Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону впервые вынес оправдательный приговор фигуранту дела так называемой группировки "Хизб ут-Тахрир" Эрнесу Аметову. Его освободили в зале суда.

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Аметов выходит из здания суда после оправдательного приговора
Аметов выходит из здания суда после оправдательного приговора
Скриншот: Ґрати / Facebook

16 сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) оправдал обвиняемого по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир" Эрнеса Аметова. Об этом сообщается на сайте суда.

Аметова обвиняли по статье о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и по статье об участии в деятельности организации, которая в России признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК).

Его освободили прямо в зале суда. Он находился в заключении с октября 2017 года, пишут "Ґрати".

По сообщению "МБХ медиа", это первый оправдательный приговор по делу "Хизб ут-Тахрир".

Семерым другим предполагаемым участникам "Хизб ут-Тахрир", которых в России обвиняют в экстремизме, присудили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Марлену Асанову – 19 лет, Мемету Белялову – 18 лет, Серверу Мустафаеву – 14 лет, Эдему Смаилову –13 лет, Сейрану Салиеву – 16 лет, Тимуру Ибрагимову – 17 лет, Сервер Зекирьяеву – 13 лет. 

16 сентября Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за такого решения суда Российской Федерации

В октябре 2017 года в Бахчисарае задержали крымских татар Ибрагимова, Асанова, Белялова, Салиева, Зекирьяева и Аметова. В мае 2018 года в рамках того же дела были задержаны и арестованы Смаилов и Мустафаев. Все они – активисты организации "Крымская солидарность" – объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам. 

Задержанных обвинили в участии в "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Все подсудимые отвергают обвинения в терроризме и утверждают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Россия, Крым, крымские татары, аннексия, приговор, Хизб ут-Тахрир
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