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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

110 лет колонии на семерых. Такой приговор вынес суд Ростова по делу "Хизб ут-Тахрир" – Денисова

Семь граждан Украины получили от 13 до 19 лет по сфабрикованному уголовному делу "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Денисова осудила незаконное решение суда Ростова-на-Дону
Денисова осудила незаконное решение суда Ростова-на-Дону
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Ростовский суд приговорил к колонии строгого режима семерых крымских татар, обвиняемых по делу второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир". Восьмого, Эрнеста Аметова, оправдали и освободили из-под стражи. Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"110 лет колонии строгого режима на семерых. Росийские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое ими не совершено. Наши граждане получили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Марлен Асанов – 19 лет, Мемет Белялов  18 лет, Сервер Мустафаев – 14 лет, Эдем Смаилова – 13 лет, Сайран Салиев – 16 лет, Тимур Ибрагимов – 17 лет, Сервер Зекирьяев – 13 лет", – написала омбудсмен.

Денисова осудила незаконное решение суда Ростова-на-Дону и призвала представителей международных миссий, правозащитников и дипломатов "заставить РФ прекратить незаконные задержания и судилища граждан Украины и вернуть их на родину".

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/4333045250101524

В октябре 2017 года в Бахчисарае задержали крымских татар Ибрагимова, Асанова, Белялова, Салиева, Зекирьяева и Аметова. В мае 2018 года в рамках того же дела были задержаны и арестованы Смаилов и Мустафаев. Все они – активисты организации "Крымская солидарность" – объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам. 

Задержанных обвинили в участии в "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Все подсудимые отвергают обвинения в терроризме и утверждают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Крым, Людмила Денисова, крымские татары, Бахчисарай, Хизб ут-Тахрир, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, Тимур Ибрагимов, Сервер Зекирьяев, Марлен Асанов, Мемет Белялов
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