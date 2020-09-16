"Позорное решение оккупанта". МИД Украины потребовал отмены приговора семи крымчанам по делу "Хизб ут-Тахрир"

Российская Федерация должна отменить решение суда и немедленно освободить Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сервера Зекирьяева, Тимура Ибрагимова, Сервера Мустафаева, Сейрана Салиева и Эдема Смаилова, приговоренных к длительному заключению по делу "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир". Об этом говорится в комментарии украинского МИД.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест из-за неправомерного решения Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации, вынесшего суровые приговоры фигурантам "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир". Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД 16 сентября.

"Ужасные сроки заключения по откровенно сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности являются ярким свидетельством того, как государство-оккупант активно использует свое антитеррористическое законодательство для маскировки системных политических репрессий и религиозной дискриминации, направленных против представителей крымскотатарского народа с целью запугивания и подавления любых нелояльных гражданских движений и инициатив на временно оккупированном полуострове Крым", – заявили в министерстве.

Российская Федерация должна отменить решение суда и немедленно освободить Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сервера Зекирьяева, Тимура Ибрагимова, Сервера Мустафаева, Сейрана Салиева и Эдема Смаилова, а также остальных незаконно удерживаемых ею граждан Украины, призвало внешнеполитическое ведомство Украины.

"Призываем международное сообщество отреагировать на это позорное решение государства-оккупанта, категорически осудить применение РФ неправомерной практики судебных преследований инакомыслия, потребовать прекращения Россией нарушений норм международного права на оккупированных ею территориях Украины, продолжить активную деятельность по защите прав и свобод жителей Крымского полуострова с использованием как национальных, так и международных механизмов и усилить давление на РФ, в том числе санкционное", – сказано в комментарии.

16 сентября семеро крымских татар, которых в РФ обвинили в экстремизме, получили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Асанов – 19 лет, Белялов – 18 лет, Мустафаев – 14 лет, Смаилов – 13 лет, Салиев – 16 лет, Ибрагимов – 17 лет, Зекирьяев – 13 лет. Восьмой участник "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" Эрнес Аметов был признан невиновным, сообщил проект "Ґрати".

В октябре 2017 года в Бахчисарае задержали крымских татар Ибрагимова, Асанова, Белялова, Салиева, Зекирьяева и Аметова. В мае 2018 года в рамках того же дела были задержаны и арестованы Смаилов и Мустафаев. Все они – активисты организации "Крымская солидарность" – объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам.

Задержанных обвинили в участии в "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Все подсудимые отвергают обвинения в терроризме и утверждают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.